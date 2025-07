Francesco Scognamiglio festeggia i suoi primi 50 anni a Napoli

magica commistione di luci soffuse, musica avvolgente e sorrisi scintillanti. Francesco Scognamiglio ha saputo trasformare questa occasione speciale in un trionfo di stile e raffinatezza, celebrando non solo i suoi 50 anni, ma anche un futuro ricco di nuove opportunità e successi.

In una cornice di rara bellezza, Francesco Scognamiglio sceglie il maestoso Palazzo Reale di Napoli per celebrare il suo cinquantesimo compleanno e segnare un nuovo inizio della sua carriera. Il palazzo, simbolo di storia e opulenza, si staglia con la sua imponente facciata su Piazza del Plebiscito, irradiando un'eleganza senza tempo. L'atmosfera dell'evento ha preso vita già dall'ingresso in uno scenario surreale accompagnato da una conversazione aerospaziale, all'interno, gli ambiente barocchi e neoclassici si susseguono ad affreschi, stucchi dorati e arredi raffinati, creando un'atmosfera che unisce la grandiosità del passato con il fascino contemporaneo della moda. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Francesco Scognamiglio festeggia i suoi primi 50 anni a Napoli

