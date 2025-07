Joao Felix di nuovo sul mercato ma questa volta potrebbe tornare a casa | Sento il bisogno di tornare a casa

Joao Felix, protagonista di un ritorno incerto al Chelsea dopo un prestito deludente con il Milan, si trova ora sul mercato in attesa di una nuova destinazione. La sua mente e il cuore sembrano puntare verso un obiettivo preciso: tornare a casa, al Benfica, dove tutto è iniziato e dove potrebbe rinascere come protagonista. Un ritorno che potrebbe cambiare le sorti della sua carriera e dei suoi sogni più grandi.

