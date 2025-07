Chivu si è preso l’Inter con il Mondiale per Club | l’analisi de La Gazzetta dello Sport

Cristian Chivu, una vera rivelazione sulla panchina nerazzurra, ha saputo trasformare le sfide in opportunità, conquistando l’attenzione de La Gazzetta dello Sport. Dopo un inizio incerto, il suo approccio deciso e strategico ha portato risultati sorprendenti, anche agli scettici più duri. L’esperienza negli USA e il successo nel Mondiale per Club testimoniano la sua crescita come allenatore. Ma quali sono le prospettive future di Chivu sulla scena internazionale?

Cristian Chivu ha saputo far ricredere alcuni scettici dopo il Mondiale per Club. La Gazzetta dello Sport ha giudicato positivamente l'esperienza negli USA. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto un primo bilancio sull'esperienza di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. Gettato nella mischia al posto di Inzaghi e dopo il disastroso 5-0 in finale di Champions League, l'ex tecnico del Parma ha saputo cavarsela nel Mondiale per Club. L'analisi del quotidiano. PROVA SUPERATA – « Gli stracci volati, ma poi raccolti, possono diventare un'occasione grande così. O forse l'occasione è già stata colta.

