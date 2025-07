Pippo Inzaghi difende il fratello | Ha scelto dopo la finale Sul futuro …

Durante il talk show “Torretta Café”, Pippo Inzaghi si schiera coraggiosamente a favore del fratello Simone, difendendone le scelte e rivelando che la decisione di tornare in Europa è stata presa dopo la finale. Un gesto di affetto e fiducia che sottolinea il legame forte tra i due. La famiglia e le passioni condivise restano al centro della loro vita, pronti a scrivere un nuovo capitolo.

Durante il talk show "Torretta Café", Pippo Inzaghi difende il fratello Simone: "Ha deciso dopo la finale, tornerà in Europa".

Filippo Inzaghi, festeggiando la storica promozione del Pisa in Serie A dopo 34 anni, ha condiviso il suo unico legame fraterno con Simone.

