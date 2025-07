zagabriamezzo milione a megaconcerto idolo nazionalista croato

Un grande evento si svolge a Zagabria, dove Marko Perkovi?, noto come Thompson, sta incantando un pubblico di oltre mezzo milione di spettatori all'ippodromo. La sua musica folk-rock, accompagnata da forti connotazioni nazionaliste croate, ha attirato un afflusso senza precedenti, segnando forse il record mondiale di partecipazione a un concerto a pagamento. Ma come si inserisce questa affluenza nell’attuale panorama politico e culturale?

Sarebbero 504 mila gli spettatori al grande concerto di Marko Perkovi? Thompson, cantante folk-rock e idolo della destra nazionalista croata, in corso stasera all'ippodromo di Zagabria. Se confermato questo numero, diffuso dagli organizzatori e non verificato da fonti indipendenti, si tratterebbe del record storico per un concerto a pagamento, toccato fino ad oggi a Vasco Rossi con il concerto nel Parco Enzo Ferrari nel 2017 a Modena a cui assistettero 225 mila persone. L'evento è ad ogni modo il più grande nella storia della Croazia con anche una forte carica politica. Messa in chiaro dal primo momento quando il cantante, prima del primo brano, ha voluto aprire il concerto con un messaggio "all'Europa che, se vuole diventare di nuovo forte, deve ritornare alle sue radici cristiane".