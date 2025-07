A 4 anni dalla morte di Raffaella Carrà Techetechetè buca il ricordo con una puntata fuori tema

A quattro anni dalla scomparsa di Raffaella Carrà, Techetechetè sembra aver smarrito il suo smalto, offrendo un episodio che si discosta dal giorno del ricordo. La puntata, fuori tema e priva di quel tocco di nostalgia che ha fatto grande questo programma, riflette una tendenza più ampia: la crisi della memoria collettiva. È un segnale di come il passato venga spesso trascurato in un presente sempre più rapido e superficiale. Continua a leggere.

