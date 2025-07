Esplosione a Torino | arrestata guardia giurata era una vendetta personale

Una notte tragica a Torino: un’esplosione devastante nella zona di via Nizza ha causato un ennesimo dramma nel cuore della città. Le indagini hanno portato all’arresto di una guardia giurata, sospettata di aver agito per motivi di vendetta personale contro l’ex compagna. La verità sulla tragedia si fa strada tra colpi di scena e domande senza risposte, lasciando il pubblico in attesa di chiarimenti sulle motivazioni che hanno portato a questa terribile tragedia.

Il disastro di via Nizza: l’ipotesi della vendetta contro l’ex. Una terribile esplosione ha devastato una palazzina residenziale a Torino nella notte tra il 30 giugno e il 1° luglio, causando la morte di un uomo e il ferimento di cinque persone. Dopo un’indagine rapida e precisa, la polizia ha arrestato un uomo di 40 anni, guardia giurata, sospettato di aver provocato volontariamente l’incendio con finalità di vendetta personale contro la sua ex fidanzata, Madalina Ionela Hagiu, 30 anni, che da 7 anni vive nell’appartamento nel quartiere Lingotto. Quest’ultima non era presente nell’appartamento in quanto era partita per le vacanze ed agli inquirenti aveva assicurato di aver chiuso tutte le utenze. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Esplosione a Torino: arrestata guardia giurata, era una vendetta personale

In questa notizia si parla di: esplosione - torino - guardia - giurata

Esplosione a Torino, nessun incidente: è stato un gesto doloso. L'innesco e la caccia all'uomo. Gli inquirenti: «Jacopo Peretti non era l'obiettivo» - Una notte di tensione a Torino: un’esplosione, inizialmente misteriosa, ha distrutto tre appartamenti senza causare vittime.

Torino, arrestato il presunto responsabile dell'incendio in via Nizza dello scorso 30 giugno. Si tratta di una guardia giurata 40enne. Voleva distruggere l'abitazione dell'ex, ma alla fine ha ucciso un vicino di casa di 33 anni, Jacopo Peretti @ultimoranet Vai su X

Colpo di scena nell’inchiesta sullo scoppio che ha provocato la morte di Jacopo Peretti, causando il ferimento di 5 persone e devastando 4 appartamenti in via Nizza 389 a Torino, nel quartiere Lingotto. A causare l’esplosione non è stata una fuga di gas, com Vai su Facebook

Arrestato l'uomo accusato di aver provocato l’esplosione in via Nizza a Torino: è una guardia giurata; Un arresto per l'esplosione a Torino. Il retroscena choc: non è stato un incidente; Esplosione a Torino, l'uomo arrestato voleva vendicarsi della ex che abita nel palazzo.

Palazzo esploso a Torino: arrestata guardia giurata. Per vendicarsi della ex ha ucciso un giovane che non c’entrava nulla - La deflagrazione aveva causato la morte di un uomo e il ferimento di altre 5 persone (fra cui un minore. Riporta quotidiano.net

Incendio in una palazzina di via Nizza a Torino, esplosione dolosa: arrestata una guardia giurata | "Voleva vendicarsi della ex fidanzata" - E' stata di origine dolosa l'esplosione che la notte del 30 giugno a Torino, in una palazzina in via Nizza, è costata la vita a una persona e il ferimento di altre cinque. Da msn.com