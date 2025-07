Neuer attacca Donnarumma | Su Musiala non sarebbe dovuto entrare così Il suo shock? Ciascuno è libero di credergli o meno

Il mondo del calcio si infiamma con il duro attacco di Neuer a Donnarumma, in seguito all'incidente che ha coinvolto Musiala. La leggenda del Bayern non le manda a dire, sottolineando come l'entrata del portiere italiano avrebbe potuto essere evitata, lasciando spazio a discussioni sulla sicurezza e sull’etica in campo. La polemica si accende: fino a che punto la passione e l’istinto possono mettere a rischio la salute dei giocatori?

Il portiere del Bayern Neuer, leggenda del calcio tedesco e non solo, va giĂą duro su Donnarumma dopo l’uscita che ha provocato il grave incidente di Musiala (al momento si teme la frattura del perone). Ha detto Nueur: «Donnarumma non sarebbe dovuto entrare in quel modo su Musiala. Ero disposto ad accettare che avrebbe potuto fargli male». E ancora: «Era una situazione in cui non era necessario entrare in quel modo. Questo significa correre rischi. Era disposto ad accettare il rischio di infortunare l’avversario». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Neuer attacca Donnarumma: «Su Musiala non sarebbe dovuto entrare così. Il suo shock? Ciascuno è libero di credergli o meno»

