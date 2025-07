In Serbia proseguono raduni e blocchi stradali degli studenti

In Serbia, la protesta studentesca infiamma le strade di Belgrado e non solo, con raduni e blocchi stradali che continuano a coinvolgere migliaia di giovani. Questi manifestanti, chiedendo elezioni anticipate e la scarcerazione dei loro colleghi arrestati, sfidano il governo accusato di corruzione e mancanza di democrazia. La tensione resta alta mentre le principali arterie della città vengono bloccate, rendendo evidente quanto sia forte il desiderio di cambiamento tra i cittadini più giovani e determinati.

In Serbia sono proseguiti anche nella serata di oggi raduni, cortei e blocchi stradali ad opera del movimento degli studenti in agitazione, che accusano le autorità di corruzione e scarsa democrazia, chedendo elezioni anticipate e il rilascio dei loro colleghi arrestati negli scontri con la polizia seguiti alla grande manifestazione antigovernativa del 28 giugno scorso a Belgrado. Blocchi di importanti strade di grande scorrimento e incroci nevralgici - con cassonetti della spazzatura, fioriere, biciclette e altro materiale improvvisato - si registrano a Belgrado, Novi Sad, Kragujevac, Vranje, Novi Pazar, Raska. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In Serbia proseguono raduni e blocchi stradali degli studenti

In questa notizia si parla di: blocchi - serbia - raduni - stradali

In Serbia proseguono raduni e blocchi stradali degli studenti; Serbia: nella notte blocchi stradali in varie città , nessuno scontro di rilievo con la polizia; Nuove assemblee e blocchi; Numerose critiche alla decisione di Vucic di concedere la grazia; Studente di giurisprudenza: La polizia ci ha cacciati come conigli.

In Serbia proseguono raduni e blocchi stradali degli studenti - In Serbia sono proseguiti anche nella serata di oggi raduni, cortei e blocchi stradali ad opera del movimento degli studenti in agitazione, che accusano le autorità di corruzione e scarsa democrazia, ... Scrive ansa.it

Proteste studentesche in Serbia bloccano le città - Nella capitale sono stati bloccati incroci nevralgici e strade di grande scorrimento con cassonetti della spazzatura rovesciati, fioriere, biciclette e altro materiale improvvisato. Lo riporta laregione.ch