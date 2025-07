Rifugi climatici a Bologna sono efficaci? Il nostro test

Scopri i rifugi climatici a Bologna, veri oasi di sollievo e bellezza nel cuore della città. Il nostro test ha individuato quindici luoghi, dal Sala Borsa a piazza Dalla, che sorprendono per efficacia e charme. I visitatori sono entusiasti: "Non sapevamo ci fossero questi posti, sono vere oasi di tranquillità." Questi spazi rappresentano un prezioso rifugio naturale, pronti a rigenerare corpo e mente in ogni momento di bisogno.

Quindici i luoghi individuati dal Comune, da Sala Borsa fino a piazza Dalla. I visitatori: "Non sapevamo ci fossero questi posti, sono oasi piene di bellezza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rifugi climatici a Bologna, sono efficaci? Il nostro test

In questa notizia si parla di: sono - rifugi - climatici - bologna

A Bologna nascono i ‘rifugi climatici’: sono 15. Ecco quali e dove - A Bologna nasce un'idea innovativa per combattere il caldo estivo: quindici rifugi climatici accessibili e gratuiti, tra spazi interni e parchi.

I “rifugi climatici”, come li descrive il Comune di Bologna, sono “luoghi pubblici ad accesso libero e gratuito che offrono ristoro dalle temperature estreme nel periodo estivo, oltre a mantenere le loro regolari funzioni. Dove si trovano https://tinyurl.com/y3hkvtw Vai su Facebook

I “rifugi climatici”, come li descrive il Comune di Bologna, sono “luoghi pubblici ad accesso libero e gratuito che offrono ristoro dalle temperature estreme nel periodo estivo, oltre a mantenere le loro regolari funzioni. Dove si trovano https://tinyurl.com/4frmwhr - X Vai su X

Il nostro viaggio nei rifugi climatici di Bologna: il video; Le mappe dei “rifugi climatici” delle città italiane: per tutti, contro il caldo record; Cosa sono i rifugi climatici e perché sono un diritto, non un privilegio.

Rifugi climatici a Bologna, sono efficaci? Il nostro test - I visitatori: "Non sapevamo ci fossero questi posti, sono oasi piene di bellezza" ... ilrestodelcarlino.it scrive

Piazza Lucio Dalla, il suo centro magnetico è la fontana - La tettoia futuristica della piazza non basta a creare fresco quando ci sono 37 gradi. Scrive ilrestodelcarlino.it