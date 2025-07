Mondiale per Club PSG e Real Madrid in semifinale | quando si affronteranno

Il Mondiale per Club vivrà momenti di grande emozione con le semifinali che promettono spettacolo: il Juventus Stadium sarà teatro di uno scontro imperdibile tra PSG e Real Madrid. Dopo imprese sorprendenti e sfide appassionanti, i due giganti del calcio si preparano a confrontarsi per conquistare il titolo mondiale. Quando si affronteranno? Scopriamolo insieme le date e gli orari di questa attesa battaglia europea.

PSG e Real Madrid volano in semifinale al Mondiale per Club: quando si affronteranno. Ieri sera sono iniziati i quarti di finale del Mondiale per Club. Ad aprire le danze è stato l’ Al Hilal di Simone Inzaghi che, dopo aver eliminato sorprendentemente il Manchester City agli ottavi, è uscito di scena ai quarti per mano del Fluminense, che agli ottavi – invece – aveva eliminato l’Inter. La sfida tra i sauditi e i brasiliani si è conclusa 2-1 per il club verdeoro, decisive le reti di Martinelli e Hercules, nel mezzo il momentaneo pareggio di Marcos Leonardo. Nella notte italiana, alle tre, è invece andato in scena il secondo quarto di finale tra Palmeiras e Chelsea. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: club - mondiale - realmadrid - semifinale

Calcio. Mondiale per club. Il Paris Saint-Germain va in semifinale: Bayern Monaco battuto 2-.0 Affronterà la vincente tra Real Madrid e Borussia Dortmund #psg #parissaintgermain #bayernmonaco

Ci sono sempre i nomi di Désiré Doué e Ousmane Dembélé nella storia di questa stagione del PSG: i due regalano a Luis Enrique la semifinale del Mondiale per club FIFA ? Eliminato il Bayern Monaco, che si è visto annullare per fuorigioco nei minuti finali il

Il Real Madrid sistema il Borussia Dortmund e si regala il PSG in semifinale al Mondiale per Club 2025: uno-due di Gonzalo e Fran Garcia - I Blancos ci mettono appena 10' a chiudere la pratica Borussia Dortmund con le reti della sorpresaa del torneo e del laterale. Lo riporta eurosport.it

Mondiale per club. Psg in semifinale: Bayern Monaco battuto 2-0 - Germain la terza squadra che accede alle semifinali del Mondiale per club. msn.com scrive