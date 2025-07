L’Inter aiuta la Juve | svolta improvvisa sul mercato

L’Inter dà una svolta sorprendente al mercato, diventando alleata della Juventus in un momento insolito. Le due grandi rivali, sempre in competizione, potrebbero ora unirsi per strategie condivise, scardinando le aspettative di sempre. Con entrambe eliminate agli ottavi del Mondiale per club, l'attenzione si sposta sulle nuove acquisizioni. La campagna estiva prende una piega inaspettata, lasciando intravedere un futuro ricco di sorprese e alleanze strategiche.

La svolta sul mercato coinvolge Inter e Juventus: questa volta i nerazzurri si rivelano degli alleati dei bianconeri Una contro l'altra, ma anche alleate. Inter e Juventus potrebbe stranamente trovarsi dalla stessa parte della barricata in questo inizio di calciomercato estivo. Entrambe eliminate agli ottavi dal Mondiale per club, possono ora concentrarsi in maniera totale sulla campagna acquisti, lasciando che i calciatori finora in rosa si godano qualche giorno di vacanza. Non andranno di certo in ferie i dirigenti: Marotta e Ausilio da una parte, Comolli e Chiellini dall'altra sono pronti a regalare a Chivu e Tudor una squadra in grado di lottare per il vertice.

Mehdi Taremi sta vivendo un momento cruciale con l'Inter, emergendo come protagonista in un finale di stagione che ricorda il percorso di Dzeko.

