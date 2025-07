Juve Primavera Vacca verso il prestito in Serie B | due squadre fanno sul serio Ecco dove potrebbe giocare il talento bianconero

Alessio Vacca, giovane stella della Juve Primavera, si prepara a intraprendere una nuova sfida nel campionato di Serie B. Dopo aver brillato con i colori bianconeri, il suo talento potrebbe ora fare il salto di qualità in una delle due squadre che fanno sul serio. Il futuro dell’attaccante si decide tra suggestioni e opportunità : ecco dove potrebbe giocare Vacca, portando la sua crescita a un nuovo livello.

Juve Primavera, Vacca verso il prestito in Serie B: tutti i dettagli sul futuro del talento bianconero. Alessio Vacca è uno dei giovani talenti più promettenti della Juve Primavera, un attaccante che ha mostrato grande qualità nelle ultime stagioni e che ora sembra pronto per una nuova avventura in Serie B. Il suo nome è stato accostato a diverse squadre, ma secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Carrarese potrebbe essere la destinazione ideale per il giovane bomber. Vacca ha rappresentato una delle pedine fondamentali nella formazione giovanile della Juve nelle ultime stagioni, mettendo in mostra una grande capacità di finalizzazione e una personalità invidiabile per un giocatore così giovane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Primavera, Vacca verso il prestito in Serie B: due squadre fanno sul serio. Ecco dove potrebbe giocare il talento bianconero

In questa notizia si parla di: vacca - juve - primavera - prestito

Juve Empoli Primavera 2-1 LIVE: cosa ha fatto Vacca! Rovesciata e vantaggio dei bianconeri - Segui con noi la diretta di Juve-Empoli Primavera, match decisivo per la 38ª giornata del campionato 2024/25.

ALESSIO VACCA VERSO UN PRESTITO IN SERIE B La seconda punta della Primavera classe 2005 difficilmente si fermerà a Torino per la Next Gen nella prossima stagione. Su di lui sono piombate Carrarese e Reggiana. Vai su Facebook

Next Gen, Vacca è pronto per la chance in serie B con la Carrarese; Juve, tre attaccanti in cerca d'autore; La Juve si cresce un altro numero 10: sulle orme di Yildiz, illumina l'Italia.

Next Gen, Vacca è pronto per la chance in serie B con la Carrarese - Il giovane attaccante bianconero, classe 2005 e autore nell'ultima stagione di 19 gol e 7 assist tra Primavera e ... Da tuttojuve.com

Gazzetta.it - Carrarese pronta a muoversi per il prestito di Vacca della Juventus - Si sapeva che Alessio Vacca avesse diverse possibilità per farsi le ossa nel corso della prossima stagione. Secondo tuttojuve.com