Frattesi via dall’Inter? La mossa di Marotta e un indizio che fa pensare

Le recenti mosse di Marotta e alcuni dettagli emersi nelle ultime settimane hanno acceso i riflettori sul possibile addio di Frattesi dall’Inter. La suggestione di una cessione strategica si fa sempre più concreta, ma è davvero così scontato che il centrocampista lasci il club? Scopriamo insieme cosa c’è dietro questa intrigante possibile svolta.

Frattesi potrebbe lasciare l’Inter? La decisione di Marotta ed un dettaglio alimenta le voci di addio, mentre il club valuta una cessione strategica. Ma non è tutto così scontato (Ansa Foto) – SerieAnews Chissà cosa passava per la testa di Davide Frattesi lo scorso gennaio, quando, nonostante i malumori per il poco spazio con Inzaghi, alla fine restò all’ Inter. Forse sperava che qualcosa cambiasse. E qualcosa, in effetti, è cambiato. Ma non nel modo che ci si sarebbe aspettati. L’addio di Simone Inzaghi e l’arrivo in panchina di Cristian Chivu sembravano aver messo un freno alle voci di mercato. 🔗 Leggi su Serieanews.com