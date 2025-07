Nel segno dei Garcia prima del finale thriller | Borussia steso 3-2 sarà Psg-Real in semifinale

Nel segno di Garcia, prima del sorprendente finale thriller, Borussia Steso 3-2: il PSG supera il Real in semifinale. La sfida tra Blancos e gialloneri si è appena conclusa, regalando emozioni intense e un clima di suspense. Gli uomini di Xabi Alonso hanno offerto una prestazione maiuscola, archiviando senza troppi fronzoli la pratica Borussia Dortmund e conquistando un pass per le semifinali del Mondiale per Club. Grazie a un primo tempo praticamente perfetto, i madrileni hanno avuto il merito non solo di sbloccare il risultato, ma anche di...

Da pochi istanti si è chiusa la sfida tra i Blancos e i gialloneri: riviviamo insieme le emozioni del match, archiviato dagli uomini di Xabi Alonso Prestazione maiuscola da parte del Real Madrid che senza troppi fronzoli archivia la pratica Borussia Dortmund e stacca il pass per le semifinali del Mondiale per Club. Grazie ad un primo tempo praticamente perfetto, i madrileni hanno avuto il merito non solo di stappare il match, ma anche di chiuderlo virtualmente al minuto 20. (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Nel segno dei Garcia, prima del finale thriller: Borussia steso 3-2, sarà Psg-Real in semifinale

In questa notizia si parla di: borussia - segno - garcia - prima

FIFA Club World Cup Il Borussia Dortmund si aggiudica l'ultima gara degli ottavi di finale battendo 2-1 il Monterrey. Avanti con due reti di Guirassy i tedeschi nella prima frazione della partita. Il gol della squadra messicana arriva nella ripresa con Berterame, m Vai su Facebook

DIRETTA: Real Madrid-Borussia Dortmund LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti in diretta della sfida del Mondiale per Club; Real Madrid-Juventus LIVE; Roma nel segno di Verde: la sua storia.

Real Madrid-Borussia Dortmund 2-0, il risultato LIVE - Ha vinto quattro partite consecutive contro il Dortmund, tutte in Champions League, inclusa una vittoria per 5- Secondo sport.sky.it

Borussia Dortmund, Sabitzer batte rigore prima del fischio: il Var poi lo toglie | Sky Sport - Il centrocampista austriaco ha segnato la doppietta decisiva nella vittoria del Borussia Dortmund 2- Secondo sport.sky.it