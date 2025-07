Ken Saro-Wiwa graziato morto

La vicenda di Ken Saro-Wiwa, scrittore e attivista nigeriano, ci ricorda il prezzo del coraggio e della lotta per la giustizia. Condannato a morte e poi graziato, la sua storia mette in luce le immense sfide affrontate da chi si batte contro potenti interessi economici come quelli della Shell, in nome dei diritti umani e dell’ambiente. Un esempio che continua a ispirare, anche oltre la sua tragica fine.

«È finita: ci arresteranno e ci giustizieranno. E tutto per la Shell». Ken Saro-Wiwa, scrittore nigeriano e attivista ambientalista e per i diritti del popolo Ogoni, condannato a morte, sarà . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Ken Saro-Wiwa graziato morto

