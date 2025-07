Angelo Vassallo la nuova rivelazione di un pentito | 50 mila euro per gambizzarlo I retroscena dell?omicidio

Scoprite i retroscena sconvolgenti che emergono dal mondo oscuro della criminalità: 50 mila euro per gambizzare Angelo Vassallo, il rinomato sindaco pescatore di Pollica, assassinato in circostanze misteriose. Un pentito svela dettagli inquietanti sui fondi e le motivazioni dietro un attentato che avrebbe potuto cambiare per sempre la sua comunità. La verità sta emergendo, e l'intera storia ci invita a riflettere su corruzione e potere.

Cinquantamila euro per gambizzare Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica che, invece, poco tempo dopo un sopralluogo fatto sotto casa sua per verificare la presenza di telecamere, era stato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Angelo Vassallo, la nuova rivelazione di un pentito: «50 mila euro per gambizzarlo». I retroscena dell?omicidio

