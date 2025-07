Decine di migliaia al Pride Madrid a 20 anni da prime nozze gay

Il Pride di Madrid, con le sue decine di migliaia di partecipanti, è diventato un vibrante inno alla libertà e ai diritti civili, segnando 20 anni di conquiste per la comunità LGBTQ+. Tra colori, musica e solidarietà, questa manifestazione invita a riflettere su come l’amore e l’uguaglianza continuino a evolversi. Con lo slogan "20 anni avanzando nei diritti. Non un passo indietro", il Pride celebra non solo il passato, ma anche il futuro di una società più inclusiva e rispettosa.

In un'atmosfera festosa, fra striscioni arcobaleno, canti, balli e musica sparata dagli amplificatori su 50 carrozze, decine di migliaia di persone hanno inondato questa sera le strade del centro di Madrid, per partecipare al Pride nella capitale iberica, la sfilata dell'Orgoglio Lgtbiq+ organizzata dalla piattaforma statale Mado (Madrid Orgullo). Con lo slogan "20 anni avanzando nei diritti. Non un passo indietro", il Pride Madrid celebra anche il 20o anniversario dell'approvazione della legge sui matrimoni ugualitari, varata nel 2005 dall'allora governo socialista presieduto da José Luis Zapatero, che ha riconosciuto alle coppie formate da persone dello stesso sesso gli stessi diritti delle unioni eterosessuali, incluso quello all'adozione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Decine di migliaia al Pride Madrid a 20 anni da prime nozze gay

In questa notizia si parla di: madrid - pride - decine - migliaia

Orbán vieta il Pride e sfilano in decine di migliaia . I neo-nazisti preparano barricate e provano a sbarrare il ponte , ma arretrano di fonte al fiume che scorre . “La vostra paura è il loro potere. Questo regime non merita di essere temuto da noi” . Il messaggio è st Vai su Facebook

Decine di migliaia al Pride Madrid a 20 anni da prime nozze gay; Video. Corridori gareggiano con tacchi alti al Pride di Madrid; Dopo Budapest, New York: la parata Lgbtqia+ nella città di Stonewall. Perchè giugno è il Pride Month.

Decine di migliaia al Pride Madrid a 20 anni da prime nozze gay - In un'atmosfera festosa, fra striscioni arcobaleno, canti, balli e musica sparata dagli amplificatori su 50 carrozze, decine di migliaia di persone hanno inondato questa sera le strade del centro di M ... Lo riporta ansa.it

Guarda: Corsa sui tacchi alti all'evento Pride di Madrid - Indossando tacchi vertiginosi, decine di corridori audaci hanno attraversato il quartiere Chueca di Madrid nella tradizionale Corsa sui Tacchi, parte delle celebrazioni del Pride della città. Da msn.com