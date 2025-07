Calciomercato Inter il ‘no’ di Nico Williams avvicina Dumfries al Barcellona? La situazione

Il mercato dell'Inter e del Barcellona si infiamma: il rifiuto di Nico Williams al Blaugrana apre scenari inaspettati, con Dumfries ora sul mira dei catalani. La decisione dello spagnolo ha fatto cambiare rotta ai blaugrana, pronti a ridistribuire le risorse per rafforzare altre zone della rosa. Nei discorsi caldi di mercato, potrebbe emergere un nuovo colpo che cambierà gli equilibri tra le grandi d'Europa.

Calciomercato Inter, il ‘no’ di Nico Williams al Barcellona potrebbe cambiare il destino di Denzel Dumfries. Ora i blaugrana ci pensano sul serio. Dopo il sorprendente ‘no’ di Nico Williams, il Barcellona cambierà i piani del suo mercato. I blaugrana investiranno la cifra stanziata per l’acquisto del giovane spagnolo (che alla fine ha rinnovato con l’ Athletic Club ) per rafforzare gli altri reparti della rosa. Nei discorsi potrebbe rientrare anche l’esterno dell’ Inter Denzel Dumfries. Così scrive il quotidiano El Nacional. LA SITUAZIONE – « Il rifiuto definitivo di Nico Williams  di firmare per il Barcellona  e rimanere al Bilbao  è stato un duro colpo per la dirigenza del club, ma Hansi Flick  non ha perso tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, il ‘no’ di Nico Williams avvicina Dumfries al Barcellona? La situazione

In questa notizia si parla di: nico - williams - barcellona - inter

Nico Williams-Barcellona, colpo di scena da non credere: svolta definitiva - Il calcio internazionale è scosso da un colpo di scena incredibile: Nico Williams si prepara a vestire la maglia del Barcellona, una svolta definitiva che mette fine alla lunga telenovela di mercato.

Lamine Yamal ha condiviso questa foto sui social. Il Barcellona sogna: Nico Williams al suo fianco per una vita intera. ? Oggi l’agente di Nico è stato a Barcellona per incontrare Deco: si parla di una clausola da 62 milioni, con Arsenal e Bayern pronti all’ Vai su Facebook

Nico Williams resta all'Athletic Bilbao, rinnovo fino al 2035 con clausola aumentata del 50% rispetto ai 58 mln precedenti. Niente Barcellona, nuovamente alle prese con problemi nella registrazione dei nuovi acquisti, né Bayern Monaco Vai su X

Niente Barcellona per Nico Williams: rinnovo e amore per l'Athletic; Nico Williams resta all'Athletic Bilbao: no al Barcellona, lungo rinnovo e sale la clausola rescissoria; Non solo Nico: da Platini-Inter a Kakà -City, 10 clamorosi affari sfumati sul gong.

Nico Williams e il Barcellona: perché è saltato tutto (Mundo Deportivo) - La trattativa tra Nico Williams e il Barcellona secondo Mundo Deportivo:«quando si è passati dalle parole ai fatti, la situazione è cambiata». Scrive ilnapolista.it

Niente Barcellona, Nico Williams resta all’Athletic Bilbao - I catalani non garantiscono la clausola rescissoria: "E io rimango nel posto dove sto bene". Segnala tuttosport.com