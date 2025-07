Diogo Jota | Ronaldo non era al funerale polemiche in Portogallo Record | Da quando perse…

Il Portogallo è scosso dal dolore per la perdita di Diogo Jota e suo fratello, ma a far discutere è l’assenza di Cristiano Ronaldo ai funerali. Un gesto che ha diviso opinioni e sollevato polemiche nel Paese, lasciando spazio a riflessioni sulla solidarietà e sui valori condivisi in momenti così difficili. La domanda rimane: cosa ha spinto il campione a mancare all’appuntamento con il lutto collettivo?

Liverpool piange Diogo Jota: folla ad Anfield per l’ultimo saluto al numero 20 e la città listata a lutto - Il cuore di Liverpool si ferma in lutto per Diogo Jota, il talento portoghese scomparso troppo presto a soli 28 anni.

