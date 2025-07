Leonardo Fabbri perde il mondiale stagionale | Kovacs scatenato in Diamond League 5 big sopra i 22

Un weekend di grande spettacolo nel mondo dell’atletica, con la nona tappa della Diamond League a Eugene che ha visto protagonisti atleti di altissimo livello. Mentre Kovacs ha scatenato la scena con un’eccezionale prestazione, Leonardo Fabbri, campione d’Europa e vice iridato, non è riuscito a brillare come sperava. La gara di getto del peso si è conclusa con un risultato deludente per il nostro atleta, lasciandoci con l’amaro in bocca e la voglia di rivincita.

La gara di getto del peso andata in scena a Eugene (USA), sede della nona tappa della Diamond League, si è rivelata di elevatissima caratura tecnica e purtroppo il nostro Leonardo Fabbri non è riuscito a inserirsi nelle posizioni di vertice. Il Campione d'Europa e argento iridato in carica, reduce dalla vittoria agli Europei a squadre e forte della miglior prestazione mondiale stagionale (22.31 metri a Lucca), ha concluso al settimo posto con la misura di 21.71. Quote non elevatissime per il fuoriclasse toscano, che ha probabilmente pagato la trasferta intercontinentale dopo la festa di Madrid.

