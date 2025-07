Softball | Serie A1 scoppiettante con Saronno-Forlì e Macerata-Rovigo

L’azione infuocata della Serie A1 di softball conquista il grande pubblico, regalando emozioni ad ogni inning. La sedicesima giornata si apre con incontri intensi tra Saronno, Forl236 e le sfide tra Macerata e Rovigo, che già promettono spettacolo. Tra sorprese e tensione, le squadre lottano per posizioni cruciali in classifica, mantenendo alta la suspense. E il meglio deve ancora venire: l’attesa per le sfide di domani è tutta da vivere.

Sedicesima giornata di scena quest’oggi sui campi del grande softball italiano. La Serie A1 porta con sé un paio di sfide particolarmente lottate negli esiti dei singoli incontri. L’altra metà dei confronti si terrà domani, con Bologna-Parma e Castellana-Collecchio interessanti anche in virtù delle questioni salvezza. Tra Macerata e Rovigo gara-1 finisce 5-0 a favore delle padrone di casa, con la difesa rodigina che combina un certo numero di errori ben sfruttati dalle marchigiane. Da rimarcare il fuoricampo di Chikamoto nel sesto inning, quello del definitivo 5-0. Di maggior spettacolo gara-2, con singolo e triplo-punto per Avery e Carletti rispettivamente; ancora Avery con la volata di sacrificio porta Chikamoto al 3-0, poi accorcia Rovigo con Bolognini nel quarto inning e con Begu nel sesto (sempre via singolo). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Softball: Serie A1 scoppiettante con Saronno-Forlì e Macerata-Rovigo

