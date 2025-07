Euro femminile 2025 | Francia 2-1 Inghilterra

L'Europeo femminile 2025 si apre con una sfida emozionante tra Francia e Inghilterra. La partita, ricca di colpi di scena, ha visto le padrone di casa trionfare 2-1 grazie ai gol di Katoto e Baltimora, nonostante le fasi drammatiche e le occasioni finali delle leonesse inglesi. Un inizio che promette spettacolo e intensitĂ per il torneo che si preannuncia imperdibile. Restate con noi per altri aggiornamenti!

2025-07-05 23:11:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall'ottimo sito 101greatgoals: