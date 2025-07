Rugby Quesada | Alta percentuale di soddisfazione fa male il colpo alla schiena di Cannone

L’Italia ha affrontato con orgoglio e determinazione il Sudafrica, campione del mondo, in un emozionante Test Match a Pretoria. Nonostante la sconfitta per 42-24, gli azzurri hanno dimostrato carattere, reagendo con intensità nel secondo tempo e limitando i danni. La tournée nell’emisfero australe si avvicina alla conclusione, lasciando un messaggio di crescita e speranza per il futuro del rugby italiano. Ora, si prepara l’ultima sfida da non perdere...

L’Italia ha perso contro il Sudafrica per 42-24 nel Test Match di rugby andato in scena al Loftus Versfeld di Pretoria. La nostra Nazionale non ha sfigurato contro i Campioni del Mondo, reagendo in maniera convincente nel secondo tempo e contenendo il distacco al cospetto dei fortissimi padroni di casa. Gli azzurri, reduci dalla comoda affermazione di settimana scorsa contro la Namibia, chiuderanno la tournée nell’emisfero australe fronteggiando nuovamente gli Springboks il prossimo fine settimana. Il CT Gonzalo Quesada ha analizzato la partita attraverso i canali federali. “ L’obiettivo fissato per questa tournée era vincere in Namibia, affrontare questi Springboks e riuscire a ottenere più profondità per il futuro, pur senza qualche leader storico della squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Quesada: “Alta percentuale di soddisfazione, fa male il colpo alla schiena di Cannone”

In questa notizia si parla di: rugby - quesada - alta - percentuale

Al Tenente Onorato arriva la "Festa del rugby", ambasciatore speciale il ct degli Azzurri Gonzalo Quesada - Il tenente Onorato accoglie con entusiasmo la Festa del Rugby, che vede come ambasciatore speciale il CT degli azzurri Gonzalo Quesada.

Italrugby, Quesada sul Sudafrica: Prestazione di alto valore; Italia: le dichiarazioni di Gonzalo Quesada in conferenza stampa dopo Sudafrica-Italia; Sei Nazioni 2025: il piede di Tommaso Allan sta diventando un fattore importante.

Rugby: Italia, ecco Quesada. La conferenza di presentazione - La Gazzetta dello Sport - Presentato il nuovo commissario tecnico: “Prima di tutto conoscere staff e giocatori, dobbiamo impostare la visione comune”. Riporta gazzetta.it

Rugby: Quesada, nostro lavoro sia d'ispirazione - Ansa.it - "Con la squadra abbiamo fatto un lavoro profondo, cercando di definire gli obiettivi primari, tra questi sicuramente c'è quello di essere di ispirazione per quelli che ci seguono". Scrive ansa.it