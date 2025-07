Neuer accusa Donnarumma | Non serviva entrare così su Musiala ecco cosa gli ho detto

Nel post partita di Bayern Monaco-PSG, tra tensione e polemiche, Neuer ha puntato il dito contro Donnarumma per l'infortunio di Musiala. Un episodio che ha scosso gli animi e acceso il dibattito sul fair play tra i due portieri. Ma cosa si nasconde dietro questa accusa? E soprattutto, era davvero necessario entrare così dura? Ecco cosa ho detto a riguardo, perché a volte le parole sono più potenti di un intervento...

Nel post partita di Bayern Monaco-PSG, Manuel Neuer ha accusato Gianluigi Donnarumma per il bruttissimo infortunio di Jamal Musiala. Bruttissimo infortunio per Jamal Musiala nel match contro il PSG. Entrati a contatto con Gianluigi Donnarumma, il ginocchio e la caviglia del giovane tedesco si sono girati in maniera innaturale. Una dinamica particolare che ha portato a un infortunio piuttosto scioccante e impressionante a vedersi, come hanno testimoniato le reazioni dei giocatori in campo, in primis dello stesso Donnarumma che è apparso disperato e sconvolto. Nonostante questo, il portiere e capitano del Bayern Monaco, Manuel Neuer, ha ritenuto il portiere della nazionale italiana il principale responsabile dell'accaduto, accusandolo nel post partita.