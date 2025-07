Robecco sul Naviglio terrore in villa | commando sequestra famiglia e fugge con orologi e soldi

Una serata di paura a Robecco sul Naviglio, dove un commando armato ha fatto irruzione nella villa di una famiglia, sequestrandoli e fuggendo con orologi di valore e denaro contante. La rapina, avvenuta nella zona di via 26 Aprile, ha scosso la tranquillità del paese, lasciando la comunità sotto shock. Ma quali sono le motivazioni dietro a questo colpo audace? E come si stanno organizzando le forze dell’ordine per garantire sicurezza?

Robecco sul Naviglio, 6 luglio 2025 – Momenti di vero terrore quelli vissuti da una famiglia di Robecco sul Naviglio. Giovedì u n commando di malviventi è entrato nella loro villa per rapinarli. È accaduto nella zona di via 26 Aprile e in casa, quella sera, c’erano quattro persone: mamma, papà e i due figli. I malviventi erano invece in cinque, uno era armato di pistola. Hanno scavalcato la recinzione e sono riusciti a penetrare in casa. Li hanno minacciati sequestrandoli nella loro abitazione: volevano i gioielli e oggetti di valore. Il bottino è ingente ed è composto da orologi e preziosi per diverse decine di migliaia di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Robecco sul Naviglio, terrore in villa: commando sequestra famiglia e fugge con orologi e soldi

