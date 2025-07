Temptation Island Flavio Ubirti avvistato dopo la fine delle registrazioni | dove e con chi era

Dopo il sorprendente finale di Temptation Island 2025, Flavio Ubirti è stato paparazzato inaspettatamente fuori dal contesto del reality. Ex portiere e ora tentatore, ha catturato l’attenzione di molte, ma i dettagli sulla sua località e compagnia restano avvolti nel mistero. Cosa sarà successo veramente? Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi e le ipotesi che circolano sul suo conto.

Temptation Island 2025 entra nel vivo e Flavio Ubirti è stato beccato dopo la fine delle registrazioni. Modello, ex portiere dell' Arezzo Calcio e oggi tentatore nel celebre reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, il tentatore è stato indicato come prima scelta da quasi tutte le fidanzate del villaggio. Un volto che ha subito fatto colpo, ma che ora si circonda di mistero e riserbo, come impone il regolamento del programma. Temptation Island 2025, Flavio Ubirti: età, origini e carriera sportiva. Flavio Ubirti è nato il 2 maggio 2001 a Figline Valdarno, un comune in provincia di Firenze.

