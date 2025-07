Ex stella inglese arrestata davanti a passeggeri sbalorditi | Molti lo hanno subito riconosciuto

Un ex stella del calcio inglese, noto per la sua brillante carriera in Premier League e con la Nazionale, è stato arrestato in modo spettacolare davanti a passeggeri sbalorditi all’aeroporto di Stansted. La sua identità, ancora top secret, ha fatto il giro dei media, lasciando tutti a chiedersi cosa possa aver portato a questo clamoroso episodio. Cosa si nasconde dietro questa vicenda? Continuiamo a seguire gli sviluppi.

Un ex giocatore della Premier e della Nazionale inglese è stato fermato, interrogato e accompagnato fuori dall'aeroporto di Stansted: "Ha violato una ordinanza del tribunale" hanno specificato fonti anonime vicino alla polizia. Il nome non è stato reso noto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

