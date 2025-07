Meloni in prima linea telefonate con Netanyahu e Qatar | Cessate il fuoco subito

Giorgia Meloni si distingue ancora una volta per il suo ruolo attivo sulla scena internazionale, impegnata a promuovere il cessate il fuoco a Gaza. Nel corso di un intenso sabato diplomatico, la premier ha consolidato i rapporti con leader di primo piano come Netanyahu e l'Emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani. Un impegno deciso che dimostra come l’Italia voglia essere protagonista nella ricerca di soluzioni immediate e durature.

Un sabato in prima linea diplomatica per Giorgia Meloni. Nel quadro dei contatti avviati sin dal Vertice G7 di Kananaskis a sostegno di un cessate il fuoco a Gaza, il Presidente del Consiglio italiano ha intensificato il dialogo con diversi leader internazionali. Dopo aver avuto ieri un colloquio con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, la premier ha avuto conversazioni telefoniche con l'Emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, e con il Primo Ministro dello Stato d'Israele, Benjamin Netanyahu. In tutti i colloqui, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi, il Presidente Meloni ha richiamato l'urgenza di giungere a un cessate il fuoco a Gaza che permetta il rilascio degli ostaggi ancora in vita e l'accesso pieno e senza ostacoli della popolazione civile all' assistenza umanitaria. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meloni in prima linea, telefonate con Netanyahu e Qatar: "Cessate il fuoco, subito"

