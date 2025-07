Alluvione in Texas | 32 morti 14 sono bambini Trump | Una tragedia Mattarella gli scrive | L’Italia è vicina al popolo americano

L’alluvione in Texas, che ha causato 32 vittime, tra cui 14 bambini, e numerosi dispersi, ha scosso profondamente la nazione, proprio nel giorno dell’indipendenza americana. La tragedia, resa ancora più dolorosa dal coinvolgimento di famiglie innocenti, ha suscitato reazioni di solidarietà e vicinanza da parte di leader e cittadini. È un momento difficile che richiede unità e speranza per un rapido ritorno alla normalità, perché solo insieme si può superare questa prova.

È salito a 32 morti, di cui 14 bambini, il bilancio delle forti alluvioni di venerdì 4 luglio, giorno dell’indipendenza americana, in Texas. Sempre una ventina sono anche i dispersi, secondo quanto comunicato da Dalton Rice, manager della città di Kerrville, la più colpita dal nubifragio delle scorse ore. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente Donald Trump, che con un post pubblicato sul suo social Truth assicura: «Stiamo lavorando con le autorità statali e locali in Texas in risposta alle tragiche alluvioni. La segretaria per la sicurezza nazionale sarà nello Stato a breve. Io e Melania preghiamo per tutte le famiglie colpite da questa orribile tragedia». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: texas - morti - sono - bambini

Alluvione in Texas, fiume inonda un'area di campi scout: 13 morti, tra cui dei bambini. Oltre 20 dispersi - L’emergenza in Texas si fa sempre più grave: le piogge torrenziali hanno trasformato i campi scout di Kerr in un colossale lago naturale, strappando vite e lasciando famiglie nel dolore.

#intanto Tragedia in Texas, il fiume Guadalupe si alza di 8 metri: 24 morti e 20 dispersi, ci sono anche bambini Vai su X

Nella giornata di ieri, 4 luglio, piogge torrenziali si sono abbattute sulla contea di Kerr, in Texas, causando almeno 24 morti e molti dispersi, fra i quali ci sarebbero anche diversi bambini di un campo estivo travolto dalle alluvioni Vai su Facebook

Texas sotto shock, si cercano fra il fango le bambine disperse; Alluvione in Texas: 27 morti, fra loro 9 bimbi. 27 le bambine del campo estivo ancora disperse; La tragedia dei campi estivi scuote gli Usa: 25 ragazze disperse.

Almeno 32 morti per le alluvioni in Texas. Disperse 27 ragazze di un centro estivo travolt... - Il numero delle vittime è salito a 32, inclusi 14 bambini, hanno dichiarato le autorità. Lo riporta msn.com

Texas, si aggrava il bilancio dell’aluvione: 27 morti, 9 sono bambine. Ancora decine i minori dispersi - L’alluvione causata da piogge torrenziali che si è abbattuta sul Texas ha provocato almeno 27 morti, tra cui 9 bambini ... Riporta fanpage.it