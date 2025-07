Donnarumma nella bufera duro attacco dopo Psg Bayern | le parole fanno male

Donnarumma, tra le stelle e le polemiche, si trova ora al centro di un acceso dibattito dopo il pareggio tra PSG e Bayern Monaco. La partita, conclusa con una vittoria per 2-0 del club francese ma segnata da espulsioni e tensioni, ha acceso le discussioni anche fuori dal campo. Le parole dure rivolte al portiere italiano dimostrano quanto le emozioni possano lasciare il segno, rivelando quanto ancora ci sia da discutere su questa sfida intensa e ricca di polemiche.

Il portiere del Psg e della Nazionale italiana Gianluigi Donnarumma ha ricevuto un durissimo attacco dopo la sfida contro il Bayern Monaco. Psg Bayern Monaco non si è conclusa in campo ma anche dopo sono continuate numerose le polemiche. Il club francese ha vinto un match con il risultato di 2 a 0, una sfida che ha terminato in nove uomini per le espulsioni nel finale di Nacho e di Lucas Hernandez. Ma la sfida ha visto polemiche anche per altro e per ciò che è accaduto con il portiere italiano Gianluigi Donnarumma. Quest’ultimo è stato protagonista di un incidente fortuito (va chiarito) al termine del primo tempo ma che ha portato ad un grave infortunio per la stella dei tedeschi Musiala e lo stesso Donnarumma – subito dopo – è apparso sconvolto e in lacrime. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Donnarumma nella bufera, duro attacco dopo Psg Bayern: le parole fanno male

In questa notizia si parla di: donnarumma - bayern - attacco - bufera

