Calciomercato Napoli intervista a Bruno Giordano | Con Osimhen azzurri invincibili

Nel cuore pulsante del calciomercato napoletano, l’intervista a Bruno Giordano svela segreti e strategie che alimentano la passione azzurra. Con Osimhen protagonista e la squadra pronta a scrivere nuove pagine di gloria, la vera differenza sta nelle attitudini dei grandi attaccanti. Quando si parla di determinazione e spirito di sacrificio, il legame tra Giordano e Napoli diventa ancora più forte, rivelando cosa rende gli azzurri invincibili.

Questione di attitudini. Bruno Giordano ne ha soprattutto quando si parla di attaccanti. Il legame tra l?ex bomber del primo scudetto del Napoli e la piazza azzurra è ancora fortissimo,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Calciomercato Napoli, intervista a Bruno Giordano: «Con Osimhen, azzurri invincibili»

In questa notizia si parla di: napoli - bruno - giordano - calciomercato

Attacco e difesa, il Napoli costruisce il futuro. A Il Calcio Parlato, intervista esclusiva a Bruno Giordano, bomber del primo scudetto, che analizza: Il mercato degli attaccanti: Darwin Núñez o Lucca? La difesa azzurra: Beukema è davvero il profilo giusto? Vai su Facebook

Nuovo bomber Napoli, Giordano: E se arrivasse lui? Non escludo che alla fine Osimhen...; Giordano: Maradona ci costringeva a dormire in camera sua, quando trovammo casa era dispiaciuto; Bruno Giordano: '10 maggio 1987 il mio ricordo più bello. Napoli? Ecco cosa manca...'.

Nuovo bomber Napoli, Giordano: "E se arrivasse lui? Non escludo che alla fine Osimhen..." - A “Il Calcio Parlato”, trasmissione in onda su RadioClub91, è intervenuto Bruno Giordano, ex calciatore e allenatore, commentando il calciomercato Napoli. Lo riporta msn.com

Marcolin: "Ecco la mia top 5 attaccanti del Napoli: uno è stato un Bruno Giordano 2.0" - “Con riferimento alla classifica dei migliori attaccanti del Napoli nell’era De Laurentiis, al primo posto metto Higuain, per aver dato al Napoli una dimensione Europea. Da msn.com