De Pieri Inter non solo il Monza sulle tracce del ragazzo | il 2006 nel mirino di un altro club di Serie B

De Pieri Inter: non solo il Monza sulle tracce del talentuoso classe 2006. Cresciuto nelle giovanili nerazzurre, il giovane mostra tutte le qualità per fare il salto in Serie B, con diversi club pronti a scommettere sul suo potenziale. La sfida tra squadre di cadetteria si fa sempre più accesa, ma l’Inter punta a valorizzarlo al massimo. Riuscirà Giacomo a trovare la sua strada verso la prima squadra o sarà presto protagonista in un’altra realtà?

De Pieri Inter, molti club di Serie B sulle tracce del ragazzo classe 2006. Oltre al Monza, in queste ore avanza anche un altro club di cadetteria. Tanti club di Serie B su Giacomo De Pieri. Il calciatore classe 2006 ha già esordito in prima squadra lo scorso anno e sembra pronto per il salto in cadetteria dopo le esperienze nelle giovanili nerazzurre. L ‘Inter vorrebbe inserirlo nell’organico dell’U23 – che come è noto il prossimo anno giocherà in Serie C – ma valuteranno l’opzione migliore per il futuro del ragazzo. Oltre al Monza, in Serie B sarebbe forte l’interesse di un altro club. La notizia di TuttoMercatoWeb. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Pieri Inter, non solo il Monza sulle tracce del ragazzo: il 2006 nel mirino di un altro club di Serie B

In questa notizia si parla di: club - pieri - inter - monza

De Pieri Inter, il gioiellino classe 2006 parteciperà al Mondiale per club? Ecco la volontà del club nerazzurro - De Pieri Inter, il talento classe 2006, si prepara a fare il grande salto nel calcio dei professionisti: la sua crescita rapida e le sue prestazioni straordinarie gli hanno aperto le porte del Mondiale per Club con la Prima squadra.

Da anni porta i colori biancorossi nel centro di Milano: ‘Ero milanista, ora vado in Curva Pieri’. (Intervista di Gigi Costanzo) #monza Vai su Facebook

Burdisso, canale privilegiato con l’Inter: piace De Pieri. Possibile ritorno per Franco Carboni; Primavera, -Monza 4-1: reti di De Pieri, Spinaccè, Topalovic e Cocchi.; Monza, il primo obiettivo per l'attacco è De Pieri dell'Inter.

De Pieri verso il prestito: il Monza spinge per il talento dell’Inter - De Pieri può lasciare l’Inter in prestito: ecco come stanno le cose per il talento dei nerazzurri Giacomo De Pieri, diciottenne di proprietà dell‘Inter, è seguito con particolare attenzione dalla Juve ... Riporta informazione.it

De Pieri, c’è l’interesse del Monza: l’Inter valuta il prestito secco, la situazione - Tra i giovani prospetti più promettenti del vivaio nerazzurro, c'è sicuramente Giacomo De Pieri. Come scrive fcinter1908.it