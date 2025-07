Caleidoscopio di sacralità del giardino

Immergiti in un viaggio tra spiritualità e meraviglia con il Caleidoscopio di Sacralità del Giardino, un progetto che nasce in Sardegna per trasformare il paesaggio in un vero e proprio Parco di Paradisi. Un mosaico di credenze, religioni e culture che si intrecciano in un’esplosione di colori e significati. Scopri come questa visione si concretizzi, creando un’oasi di pace e riflessione per tutti.

Originariamente pensato per esser realizzato in Sardegna, il progetto nasce come un Parco di paradisi. Caleidoscopio di quelli immaginati da varie credenze, religioni e culture di tutto il mondo in .

