Wimbledon 2025 Sinner vola agli ottavi di finale | battuto Martinez in tre set

Wimbledon 2025 si accende con un risultato clamoroso: Jannik Sinner vola agli ottavi di finale, dopo aver dominato Pedro Martinez in tre set. L’azzurro, numero 1 del mondo, conferma il suo stato di forma e sicurezza, superando un avversario condizionato da problemi fisici. La sua vittoria, ottenuta in appena 1 ora e 54 minuti, promette grandi emozioni per il proseguo del torneo, lasciando tutti senza fiato.

Londra, 5 luglio 2025 – Jannik Sinner agli ottavi di finale di Wimbledon 2025. L'azzurro, numero 1 del mondo, al terzo turno travolge lo spagnolo Pedro Martinez per 6-1, 6-3, 6-1 in 1h54?. L'altoatesino domina la sfida dall'inizio alla fine contro un avversario apparentemente condizionato anche da problemi alla spalla destra. Martinez, che chiede due volte l'intervento del fisioterapista, crea problemi a Sinner solo nell'ottavo game del secondo set: avanti 4-3, l'azzurro annulla le 4 palle break concesse all'avversario e evita guai. Per il resto, il numero 1 del mondo non ha bisogno di esibire il meglio del proprio repertorio.

