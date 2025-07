Musk a gamba tesa in politica lancia America Party | Restituirà la libertà agli Usa

Elon Musk, fresco di nuove ambizioni politiche, lancia l’America Party con l’obiettivo di restituire la libertà agli Stati Uniti. Dopo aver lasciato il ruolo di First Buddy e aver avuto scontri pubblici con Donald Trump, l’imprenditore si propone come protagonista di una rivoluzione civica. Ma sarà davvero la soluzione ai problemi del paese? Scopriamo insieme se Musk è pronto a cambiare le sorti dell’America o se si tratta solo di un’altra mossa mediática.

È tutto vero. Elon Musk è sceso in politica e lo ha fatto con la delicatezza di un elefante in una cristalleria. Entra nella politica americana, oramai che il suo ruolo di First Buddy appare un ricordo sbiadito considerati gli scontri pubblici con il presidente a stelle e strisce di nome Donald Trump. E così,