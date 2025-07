Esplosione di via Foria le figlie di Giovanni Scala chiedono verità e giustizia per la morte del padre

Un'ombra di dolore e determinazione avvolge via Foria, mentre le figlie di Giovanni Scala chiedono con veemenza verità e giustizia per la tragica perdita del padre. Martedì si svolgerà l'autopsia sul corpo del 57enne, vittima dell'esplosione del 25 giugno, in un procedimento che vede sette indagati dalla Procura. La ricerca della verità non si ferma, e il cammino verso la giustizia è appena iniziato.

Martedì l'incarico per l'autopsia sul 57enne deceduto nell'esplosione a Napoli del 25 giugno; per la vicenda la Procura ha iscritto nel registro degli indagati sette persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: esplosione - foria - figlie - giovanni

Napoli, esplosione in via Foria. Cede parte di un palazzo: un ferito grave - Un forte boato scuote il cuore di Napoli: un'esplosione in via Foria, vicino a via Peppino de Filippo, ha causato il crollo di una parte di un edificio nel centro storico.

Anna Scala, sorella di Giovanni Scala, uomo morto in seguito all'esplosione avvenuta due giorni fa in via Foria, ha annunciato che, a partire da questa sera, il ristorante “Da Corrado” riaprirà al pubblico. Vai su Facebook

Esplosione di via Foria, le figlie di Giovanni Scala chiedono verità e giustizia per la morte del padre; Esplosione a via Foria, sei indagati: sotto esame licenze edilizie e lavori recenti; Chi era Giovanni Scala, la vittima dell'esplosione a Via Foria: il 57enne lascia moglie e figli.

Esplosione di via Foria, le figlie di Giovanni Scala chiedono “verità e giustizia” per la morte del padre - Martedì l'incarico per l'autopsia sul 57enne deceduto nell'esplosione a Napoli del 25 giugno; per la vicenda la Procura ha iscritto nel registro degli ... Riporta fanpage.it

Esplosione in via Foria, soppressa raccolta fondi per Giovanni Scala: continuano le indagini - La tragica morte di Giovanni Scala, il 57enne napoletano che ha perso la vita nell'esplosione in un immobile in via Peppino De Filippo, è ancora al vaglio di accertamenti e ... Secondo msn.com