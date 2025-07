Inondazioni Texas almeno 32 morti | anche 14 bambini e la direttrice del campo estivo | Oltre 850 persone salvate in 36 ore | Trump | Tragedia orribile

Una tragedia senza precedenti scuote il Texas, dove intense inondazioni hanno causato almeno 32 vittime, tra cui 14 bambini, e salvato oltre 850 persone in appena 36 ore. La mancanza di un sistema di allerta ha aggravato la crisi, lasciando molti impreparati di fronte a questa calamità. Melania Trump esprime solidarietà, mentre le autorità cercano soluzioni per futuri disastri, ricordandoci quanto la prevenzione sia fondamentale in momenti come questi.

Le autorit√†: "Nella zona non abbiamo un sistema di allerta". Melania Trump: "Le mie preghiere per i genitori dei ragazzi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Inondazioni Texas, almeno 32 morti: anche 14 bambini e la direttrice del campo estivo | Oltre 850 persone salvate in 36 ore | Trump: "Tragedia orribile"

