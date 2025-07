Medioriente | ufficio Netanyahu modifiche chieste da Hamas sono inaccettabili

Nelle complesse dinamiche del Medioriente, le recenti richieste di Hamas, considerate inaccettabili da Israele, rischiano di intensificare i già tesi confronti nella regione. Mentre l’ufficio di Netanyahu sottolinea l’importanza di negoziati decisivi, la visita in Qatar rappresenta un passo cruciale verso il rilascio degli ostaggi e una possibile svolta nel conflitto. La pace sembra ancora lontana, ma ogni mossa conta...

Milano, 5 lug. (LaPresse) – “Le modifiche che Hamas sta cercando di apportare alla proposta del Qatar ci sono state consegnate ieri sera e non sono accettabili per Israele”. Lo afferma in una nota l’ufficio del primo ministro d’Israele Benjamin Netanyhau, come riporta il Times of Israel. La nota precisa che la squadra negoziale israeliana si recherà domani in Qatar per colloqui sulla liberazione degli ostaggi ancora a Gaza. Secondo una fonte coinvolta negli sforzi di mediazione, Hamas vuole tre cambiamenti fondamentali alla proposta di cessate il fuoco: vuole che l’accordo stabilisca che i colloqui per un cessate il fuoco permanente continueranno fino al raggiungimento di un accordo; che gli aiuti vengano ripresi pienamente attraverso meccanismi sostenuti dalle Nazioni Unite e da altre organizzazioni umanitarie internazionali; e che l’esercito israeliano (Idf) si ritiri alle posizioni che manteneva prima che venisse violato precedente cessate il fuoco a marzo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: ufficio Netanyahu, modifiche chieste da Hamas sono inaccettabili

