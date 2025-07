Torino esplosione palazzina | arrestato 40enne voleva distruggere casa della ex 33enne morto non era suo obiettivo

Un tragico episodio scuote Torino: un’esplosione devastante nella zona del Lingotto ha causato la morte di Jacopo Peretti, 33 anni, coinvolto in un dramma che ancora lascia senza parole. Mentre si apprende che un uomo di 40 anni è stato arrestato con l’intento di distruggere l’abitazione dell’ex compagna, si prepara un momento di preghiera a Mazze' per ricordare il giovane scomparso. La vicenda ci invita a riflettere sulla complessità delle emozioni e delle decisioni umane.

Domattina, 6 luglio 2025, nella chiesa parrocchiale di Mazze', nel Canavese, si terra' un momento di preghiera per ricordare Jacopo Peretti, il 33enne morto nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 giugno 2025 nell'esplosione che ha coinvolto una palazzina nel quartiere torinese del Lingotto

