Rottamazione non per tutti”. Il viceministro Leo fissa i paletti.

La Lega torna a focalizzarsi sulle sue priorità, ribadendo con fermezza il suo impegno per la Pace Fiscale, la Rottamazione delle cartelle e la Flat Tax. Tra le questioni calde che agitano il panorama politico, queste tematiche rappresentano il cuore del programma, lasciando da parte i pasticci del passato e puntando deciso verso una riforma fiscale più semplice ed equa. Il messaggio è chiaro: le priorità sono altre, e il tempo per agire è adesso.

Manduria (Taranto), 5 luglio 2025 – Le scorie del caso cittadinanza, evidentemente, non sono state ancora del tutto smaltite, se di prima mattina la Lega pubblica una nota stringata ma chiarissima: “Altro che Ius Scholae, avanti tutta con Pace Fiscale, Rottamazione delle cartelle e Flat Tax!”. Le maiuscole ne sottolineano la perentorietà. Tradotto: torniamo a parlare delle priorità che stanno nel programma. E tra queste il Carroccio non ha mai nascosto le proprie preferenze sulla materia più popolare che esista, le tasse. Il caso (?) vuole che tra gli interventi al Forum in Masseria ieri ci fosse anche il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, meloniano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net