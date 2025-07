Le lacrime di Donnarumma | lo scontro con Musiala l' infortunio dell' avversario la disperazione del portiere

Durante il Mondiale per club, un incidente che ha coinvolto donnarumma e musiala ha scosso il mondo del calcio: un scontro involontario tra il portiere del PSG e il centrocampista del Bayern Monaco ha provocato un grave infortunio, scatenando lacrime di disperazione e solidarietà. Un momento di grande tensione e rabbia, che ricorda quanto il gioco possa essere imprevedibile e drammatico. La scena rimarrà impressa come un triste ricordo di questa competizione.

Al Mondiale per club, il portiere del Paris Saint-Germain si scontra involontariamente con il centrocampista del Bayern Monaco che riporta un gravissimo infortunio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Le lacrime di Donnarumma: lo scontro con Musiala, l'infortunio dell'avversario, la disperazione del portiere

In questa notizia si parla di: infortunio - portiere - lacrime - donnarumma

Infortunio Perin, il portiere si è sottoposto ottimamente a intervento chirurgico, ma salta il Mondiale per Club. C’è il comunicato ufficiale della Juve - Mattia Perin, portiere della Juventus, si è sottoposto con successo a un intervento chirurgico a seguito di un infortunio.

Il portiere del PSG è stato involontario protagonista nell’azione che ha portato all’infortunio di Musiala. Donnarumma dopo aver visto il calciatore del Bayern a terra infortunato è scoppiato in lacrime. Vai su Facebook

#Musiala-#Donnarumma, terribile infortunio per la stella del #Bayern Portiere in lacrime dopo lo scontro con il tedesco. Cos’è successo – FOTO ? Vai su X

Le lacrime di Donnarumma: lo scontro con Musiala, l'infortunio dell'avversario, la disperazione del portiere; Donnarumma travolge Musiala e gli rompe la caviglia: l’infortunio shock al Mondiale per club e le lacrime del portiere - Il video; Donnarumma sconvolto dopo lo scontro che ha causato l'infortunio di Musiala: ma Gigio non ha colpe.

Le lacrime di Donnarumma: lo scontro con Musiala, l'infortunio dell'avversario, la disperazione del portiere - Germain si scontra involontariamente con il centrocampista del Bayern Monaco che riporta un gravissimo infortunio ... Riporta vanityfair.it

Donnarumma: scontro durissimo con Musiala. Infortunio serio per il tedesco, Gigio in lacrime ma è bufera - Bayern Monaco, duro intervento di Donnarumma su Musiala, infortunio grave per il tedesco. Si legge su sport.virgilio.it