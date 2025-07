Piantedosi conta sulla Corte di giustizia Ue

Il ministro Piantedosi si affida alla Corte di Giustizia Ue per risolvere rapidamente la delicata questione dei Paesi sicuri per il rimpatrio dei migranti. Con fiducia nel sistema giudiziario europeo, spera che questa spinosa controversia possa trovare presto una soluzione definitiva, contribuendo così a rafforzare le politiche migratorie italiane e continentali. La speranza è che una decisione condivisa possa portare chiarezza e stabilità in un tema tanto complesso quanto attuale.

«Credo e spero che» la questione dei Paesi sicuri per il rimpatrio dei migranti «finirà a breve». Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ospite di Bruno Vespa alla Masseria, torna a . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Piantedosi conta sulla Corte di giustizia Ue

In questa notizia si parla di: piantedosi - conta - corte - giustizia

È arrivata una nuova mazzata della Corte Costituzionale al governo Meloni e al ministro Piantedosi. Con la sentenza numero 96 la Consulta ha bocciato i trattenimenti dei migranti nei Cpr in Albania e in tutto il suolo italiano in quanto ledono la libertà personal Vai su Facebook

Nordio valuta se presentarsi al Tribunale dei ministri. Avs: «Cosa teme?»; Albania, governo all’angolo senza un intervento dell’Ue; Il Tribunale di Bologna rinvia il decreto 'Paesi sicuri' alla Corte Ue.

Piantedosi: "Boris Giuliano simbolo giustizia e legalità" - Home > aiTv > Piantedosi: "Boris Giuliano simbolo giustizia e legalità" (Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2024 "La passione di Boris Giuliano per la ... Lo riporta affaritaliani.it

Dl Sicurezza, Piantedosi: “Cassazione troppo ideologica”/ Dubolino: “Ignorati i pareri favorevoli” - Dl Sicurezza, Piantedosi contro critiche Cassazione: "Relazione troppo ideologica". ilsussidiario.net scrive