Tragedia nel cielo delle Alpi | il volo si schianta nella foresta È strage

Una tragedia scioccante ha scosso le Alpi ieri, quando un piccolo aereo da turismo si è schiantato nella foresta, provocando una devastante esplosione e un incendio boschivo. Quattro vite spezzate in un istante, mentre le operazioni di soccorso si susseguono tra le asperità montane. La missione di recupero e ricostruzione è ancora in corso, e il dolore per questa perdita colpisce profondamente tutta la comunità.

Un'esplosione, poi una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Nel primo pomeriggio di sabato, un piccolo aereo da turismo è precipitato in una zona boscosa e impervia tra i monti del Salisburghese, provocando la morte di quattro persone. Il velivolo ha preso fuoco al momento dell'impatto, innescando un incendio boschivo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze di polizia e soccorritori alpini, ma le operazioni sono state complicate sia dal terreno accidentato sia dal rischio di esplosioni dovute al sistema di paracadute d'emergenza del velivolo. Un aliante partito dalla Baviera Secondo quanto riferito dalla polizia locale, si trattava di un aliante con motore, decollato dall' aeroporto di Oberschleissheim, alle porte di Monaco di Baviera.

