Ferrari Vasseur apre il caso | Colpa di Leclerc e Hamilton

Ferrari e Vasseur aprono il dibattito, accusando Leclerc e Hamilton di responsabilità. Dopo promesse di qualifiche trionfali a Silverstone, l'ultimo giro ha lasciato la Scuderia con un mix di frustrazione, delusione e rabbia. Con Verstappen in pole in un Q3 combattutissimo, l'attenzione si sposta sulle sfide interne alla Ferrari, dove le ultime due monoposto SF-25 di Charles Leclerc rappresentano il fulcro di un acceso confronto che potrebbe cambiare le sorti del Gran Premio.

Sembravano poter essere qualifiche trionfali per la Ferrari, ma l'ultimo giro del sabato a Silverstone regala una buona dose di frustrazione, delusione e rabbia alla Rossa. Nel Gran Premio d'Inghilterra di Formula 1 sarà Max Verstappen su Red Bull a partire in pole position, strepitoso in un tiratissimo Q3 che ha visto sei monoposto racchiuse in poco più di due decimi. Purtroppo per il Cavallino, però, le ultime due sono le SF-25 di Charles Leclerc, quinto, e Lewis Hamilton sesto. Per una volta, a "tradire" non è stata la vettura ma qualche sbavatura dei piloti, finiti così dietro anche alle due McLaren di Piastri e Norris e alla Mercedes di George Russell. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ferrari, Vasseur apre il caso: "Colpa di Leclerc e Hamilton"

