Netanyahu | respingo richieste di Hamas

Il premier israeliano Netanyahu ha respinto le richieste di Hamas, definendole inaccettabili. Dopo aver valutato attentamente la situazione, ha deciso di accogliere l'invito ai colloqui indiretti e di proseguire i negoziati per il rilascio degli ostaggi, basandosi sulla proposta del Qatar a cui Israele ha già dato il suo sì. La delegazione negoziale partirà domenica, aprendo un nuovo capitolo nei tentativi di risoluzione del conflitto.

0.04 "Le modifiche richieste da Hamas alla proposta trasmesse ieri sera e non sono accettabili per Israele". Lo ha detto il premier israeliano Netanyahu che dopo una valutazione della situazione, ha dato istruzioni "di accogliere l'invito ai colloqui indiretti e di proseguire i negoziati per il ritorno dei nostri ostaggi, sulla base della proposta del Qatar alla quale Israele ha già dato il suo assenso. La delegazione negoziale partirà domenica per i colloqui a Doha". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

