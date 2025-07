Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera si sono sposati | nozze in Costiera Amalfitana sorpresa Jovanotti

favola moderna che resterà impressa nei cuori di tutti: un amore autentico, celebrato tra onde e sorrisi, sotto il cielo azzurro della costiera, con l'energia e il calore di Jovanotti a rendere indimenticabile questa giornata speciale.

Una favola moderna: Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera uniti per sempre. Venerdì 4 luglio, sotto il sole della Costiera Amalfitana, Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera si sono detti sì. Una cerimonia romantica e intima, celebrata alla presenza di amici stretti e familiari, coronata dalla musica di un ospite d’eccezione: Jovanotti, che ha cantato dal vivo per gli sposi il brano Un mondo a parte, accompagnato dalla figlia Teresa. Una giornata indimenticabile, che ha unito due anime in una cornice da sogno. La proposta alle Maldive e una storia iniziata nel 2020. Gabriele e Andrea sono una coppia dal 2020. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera si sono sposati: nozze in Costiera Amalfitana, sorpresa Jovanotti

