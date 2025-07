Vlahovic Juve previsto un incontro tra Comolli e l’agente dell’attaccante! Ecco quando | si fa strada quest’ipotesi per il futuro del serbo Ultime

La Juventus si avvicina a un momento decisivo nella sua strategia di mercato, con un incontro imminente tra Damien Comolli e l’agente di Vlahovic, Darko Ristic. Le sorti del giovane attaccante serbo potrebbero cambiare in base ai risultati di questa riunione, aprendo nuove prospettive per il suo futuro alla Juve. Ecco cosa c’è da aspettarsi e quali sono le possibili evoluzioni di questa intricata vicenda.

Vlahovic Juve, previsto un incontro tra Comolli e l'agente dell'attaccante: tutti i dettagli sul futuro del serbo. La Juventus si prepara a un passaggio cruciale per il futuro di Dusan Vlahovic. Come riportato da La Stampa, nei prossimi giorni è previsto un incontro importante tra il direttore generale bianconero Damien Comolli e l'agente del centravanti serbo, Darko Ristic. Questo incontro sarà decisivo per delineare il destino di Vlahovic. Diversi scenari sono sul tavolo: dalla possibilità di un rinnovo "ponte", che permetterebbe di spalmare il suo ingaggio per garantire stabilità al calciomercato Juve nel breve periodo, alla più drastica ipotesi di separazione definitiva.

Vlahovic, due strade al Mondiale per Club: si avvicina l’incontro con Comolli, ecco cosa potrebbe accadere negli USA. Svelato lo scenario che riguarda il serbo - Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus si fa sempre più incerto, con due strade possibili che si delineano in vista del Mondiale per Club.

Juventus-Vlahovic: spunta l'ipotesi risoluzione Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra l'agente dell'attaccante e Comolli, dg dei bianconeri Sul tavolo diverse ipotesi, compresa quella della risoluzione consensuale con ricca buonuscita per l'ex Fi Vai su Facebook

La #Juventus sta pensando di rescindere il contratto di #Vlahovic. Ristic e Comolli valuteranno la possibilità di una risoluzione consensuale con un anno di anticipo e con tanto di lauta buonuscita. [@tuttosport] Vai su X

