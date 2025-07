Texas si aggrava il bilancio dell'alluvione | 27 morti 9 sono bambine Ancora decine i minori dispersi

La tragedia si intensifica nel Texas, dove le piogge torrenziali hanno causato una delle alluvioni più gravi degli ultimi anni. Con 27 vittime, tra cui nove bambini, e decine di minori ancora dispersi, la comunità si stringe nel dolore e nella speranza di ritrovare i loro cari. Le autorità sono sotto scrutinio per una gestione ritenuta tardiva. La corsa contro il tempo continua: cosa si può fare per prevenire simili disastri in futuro?

L’alluvione causata da piogge torrenziali che si è abbattuta sul Texas ha provocato almeno 27 morti, tra cui 9 bambini. Oltre 20 minori risultano dispersi da un campo estivo. Le ricerche continuano mentre le autorità sono criticate per la mancanza di allerta tempestiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

