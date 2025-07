Musk a gamba tesa in politica lancia il suo partito | America Party restituirà la libertà agli Usa

Elon Musk, il visionario imprenditore dietro Tesla e SpaceX, si avventura ora nel mondo della politica con il suo nuovo “America Party”, promettendo di restituire libertà e innovazione agli Stati Uniti. Con un gesto deciso e senza mezzi termini, Musk entra in scena in modo clamoroso, scuotendo gli equilibri politici e alimentando speranze e polemiche. È tutto vero: Musk ha deciso di fare il grande salto, ma cosa riserverà il futuro?

È tutto vero. Elon Musk è sceso in politica e lo ha fatto con la delicatezza di un elefante in una cristalleria. Entra nella politica americana, oramai che il suo ruolo di First Buddy appare un ricordo sbiadito considerati gli scontri pubblici con il presidente a stelle e strisce di nome Donald Trump. E così, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it